Ханты-Мансийск, , 18:07 — REGNUM В Югре с 1 января 2020 года на 5% увеличиваются подушевые нормативы финансирования медицинской помощи. Внесены соответствующие изменения в территориальную программу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

А именно, с 45 и 46,2 тыс. рублей до 47,3 и 48,5 тыс. рублей соответственно.

«Общий размер финансирования территориальной программы медицинской помощи в 2020 году в Югре на 200 миллионов рублей достигнутый по итогам 2019 года», — заявила губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова.

В 2020 году объём финансирования программы вырастет до 78 миллиардов рублей, в 2021 и 2022 годах — до 80 и 81 миллиардов рублей соответственно.