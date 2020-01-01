Рига, , 16:38 — REGNUM В 2020 году право выйти на пенсию получат лица старше 63 лет и 9 месяцев, если их трудовой стаж превышает 15 и более лет, отмечает портал press.lv.

Срок выхода на пенсию в Латвии регулярно увеличивается. Главными причинами этого давно стали отрицательная демография, общее старение населения и большая трудовая эмиграция. Численность населения страны после обретения независимости сократилась с 2,5 млн человек до 1,9 млн. По данным Центрального Статистического управления Латвии численность молодёжи в стране в возрасте от 15 до 20 лет за последние 9 лет снизилась вдвое, с 240 000 до 120 000. При этом люди проработавшие не менее 30 лет могут выйти на пенсию на 2 года раньше, то есть в возрасте 61 года и 9 месяцев.