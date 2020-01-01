Рига, , 16:31 — REGNUM Сегодня, 1 января, вступила в силу модель повышения зарплаты медикам, предложенная Министерством Здравоохранения Латвии, пишет портал NRA.

На эти нужды выделено 60 млн евро. Повышение для разных категорий составит 10% и 20%. В региональных многопрофильных больницах минимальная заработная плата врача составит 1482 евро до уплаты налогов, против 1235 сейчас. В других лечебных учреждениях эта ставка вырастет с 950 до 1140 евро.

Рост заработных плат остального медицинского персонала составит 10%. В поликлиниках зарплаты врачей вырастут с 1350 до уплаты налогов до 1485 евро, медицинского персонала с 540 до 594 евро. В стационарах выплаты увеличатся с 1856 до 2042 евро у врачей и со 742 до 816 у персонала.

ИА REGNUM писало, что в Латвии сначала был принят закон о ежегодной индексации труда врачей в размере 20%. Правительство не смогло отыскать необходимые для этого 120 млн евро и приняло новый закон. Протесты медиков не были в должной мере поддержаны обществом и на данном этапе их следует признать выдохшимися