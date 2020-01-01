Москва, , 16:21 — REGNUM Российские атомные электростанции (АЭС) установили очередной рекорд по выработке электроэнергии в 2019 году — свыше 208,7 млрд кВтч. Об этом 1 января сообщается на официальном сайте АО «Концерн Росэнергоатом».

Как сообщает департамент информации и общественных связей концерна, выработка энергии в 2019 году превысила показатели 2018 года на более чем на 4,5 млрд кВтч.

«Баланс ФАС за 2019 год выполнен на 103% при плановом показателе 202,7 млрд кВтч», — говорится в сообщении.

Среди лидеров российских АЭС, которые обеспечили новый рекорд, — Ростовская (свыше 33,8 млрд кВтч), Калининская (свыше 31 млрд кВтч) и Балаковская АЭС (порядка 30 млрд кВтч).

Ранее, ИА REGNUM сообщало, что по мнению заведующего сектором экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов» Сергея Кондратьева, в 2019 году Росатому удалось сохранить крепкие позиции на международных рынках.

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