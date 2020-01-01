Пекин, , 12:31 — REGNUM Представитель китайской компании Huawei Эрик Сюй в новогоднем послании клиентам рассказал, что в 2019 году выручка компании составила около $121,72 млрд. Об этом сообщает Reuters.

По сравнению с 2018 годом выручка компании выросла на 18%, что несколько меньше более ранних прогнозов. Эрик Сюй отметил, что компания готовится к «трудному» 2020 году и не ожидает такого быстрого роста выручки.

«В долгосрочной перспективе правительство США будет и впредь препятствовать развитию передовых технологий, поэтому Huawei придётся выживать и расти в сложной обстановке», — объяснил представитель компании.

Сюй добавил, что в 2019 году Huawei поставила 240 млн смартфонов, что на 20% больше показателей предыдущего года. Он подчеркнул, что в 2020 году компания сосредоточится на развитии собственной экосистемы мобильных сервисов, что должно уменьшить влияние санкций США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году выручка компании Huawei выросла на 19,5%, впервые превысив отметку в $100 млрд.