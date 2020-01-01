Москва, , 11:05 — REGNUM С сегодняшнего дня, 1 января, в России снижен порог для ввоза интернет-посылок без пошлин из-за рубежа.

Отныне не облагаются ввозными пошлинами товары, стоимость которых составляет менее 200 евро, а вес не превышает 31 килограмма.

В случае если товар стоит дороже 200 евро, то пошлина будет рассчитываться в размере 15% от части цены товара, которая превышает 200 евро. К примеру, если товар стоит 300 евро, то пошлина составит 15 евро.

Что касается превышения по весу, то тут пошлина будет рассчитываться исходя из 2 евро за 1 килограмм превышения. То есть, в случае, если товар весит 35 килограммов, то пошлина составит 8 евро.

При этом пошлина будет рассчитываться для каждого товара отдельно, а не как раньше, когда при расчете пошлин учитывались общий вес и стоимость посылок, пересылаемых в адрес одного получателя в течение месяца.

Стоит отметить, что уже с 1 июля 2020 года стоимость безпошлинного ввоза товаров на территорию России понизится до 100 евро. С 1 января 2021 года — до 50 евро, а с 1 января 2022 года — до 20 евро.