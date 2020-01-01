Канберра, , 10:31 — REGNUM Власти Австралии направили вертолеты и боевые корабли в районы, где бушуют масштабные природные пожары, в том числе на побережье, где огонь блокировал порядка 4 тысяч человек. Об этом сегодня, 1 января, сообщает телеканал АВС.

Ранее стало известно, что почти 4 тысячи человек застряли на побережье у австралийского города Маллакута. Они оказались отрезанными от большой земли стеной огня.

В других местах люди также пытаются найти спасение от огня на пляжахв окруженных огнем прибрежных городах. Некоторые австралийцы вышли в море на собственных лодках, надеясь спастись от пламени.

Ситуация осложнилась до того, что в некоторых местах пламя оказалось столь сильным, а дым таким густым, что пожары стало невозможно тушить с воздуха.

Премьер-министр Австралии Скот Моррисон и министр обороны этой страны Линда Рейнолдс договорились отправить в Новый Южный Уэльс и штат Виктория боевые корабли ВМФ Австралии, а также авиацию для помощи в борьбе с пожарами и для проведения эвакуации.

На данный момент известно, что пожары унесли жизни семи жителей Нового Южного Уэльса. Еще пятерых человек с сильными ожогами доставлены в больницы. В штате Виктория погиб один человек.

В Австралии горит более трех миллионов гектаров леса.