София, , 10:11 — REGNUM Болгария с сегодняшнего дня, 1 января, начала получать российский газ из трубопровода «Турецкий поток», а не через Румынию, как раньше. Об этом сообщает болгарская газовая компания «Булгаргаз».

В компании сообщили, что 30 декабря 2019 года было подписано дополнительное соглашение с российской компанией «Газпром экспорт». В этом соглашении стороны договорились с 1 января 2020 года изменить точку доставки российского природного газа на территорию Болгарии — вместо Негру-Водэ в Румынии это будет Странджа на границе Турции.

Таким образом российский газ пойдет на территорию Болгарии уже по «Турецкому потоку». Это позволит Болгарии сэкономить 81 млн левов (около 41 млн евро). Эти деньги Болгария должна была платить Румынии за прокачку российского газа по ее территории.

Теперь для болгарских потребителей цена на газ может быть снижена.

Кроме того, власти Болгарии заявили, что они готовы транспортировать газ в Грецию и Северную Македонию.