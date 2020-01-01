Москва, , 08:26 — REGNUM В самом конце 2019 года российская государственная корпорация «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» условились продлить контракт на поставку и транспортировку российского газа в Белоруссию до 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

Протоколы о продлении контракта были подписаны руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером и посолом Белоруссии в России Владимиром Семашко.

При этом в протоколе сказано, что цены на газ для Белоруссии определены только на январь и февраль 2020 года.

В «Газпроме» также пояснили, что контрактные объемы поставок российского газа останутся на уровне 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и Белоруссия не смогли согласовать новые контракты на поставки российской нефти и газа в республику. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от руководство белорусского нефтехимического комплекса прекратить переговоры с Россией и начать поиски альтернативных источников поставок углеводородов.