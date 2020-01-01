Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Нефтяная компания Exxon Mobil смогла добиться в американском суде отмены штрафных санкций на $2 млн за нарушение режима санкций США против Российской Федерации.

Согласно решению федерального судьи Джейн Бойл, власти США не дали Exxon Mobil достатачно времени в 2014 году на то, чтобы свернуть все контракты с российской «Роснефтью», которые нарушали введенные президентом Бараком Обамой санкции против России.

В Exxon Mobil решением суда довольны.

Напомним, что первоначально под санкции попал только глава «Роснефти» Игорь Сечин, а сама госкорпорация в черных списках не значилась. Тем не менее в 2017 году Офис по контролю за иностранными активами минфина США решил оштрафовать Exxon Mobil за то, что она слишком медленно сворачивала сотрудничество с «Роснефтью». В американской компаниии назвали такой подход волюнтаристским.