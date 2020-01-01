Москва, , 08:05 — REGNUM С сегодняшнего дня, 1 января 2020 года, Банк России начнет взимать со всех российских банков комиссию за использование Системы быстрыx платежей (CБП).

Речь идет о СБП, которую Банк России запустил в конце января 2019 года. С помощью этой системы граждане России могут переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств. Также система позволяет оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Правда, за прошедший год выяснилось, что оплата с помощью QR-кода совершенно не востребованная услуга.

Теперь же Банк России начинает взимать комиссию с банков за пользование СБП. Размер комиссии зависит от размера перевода и составит от 5 копеек до трех рублей.

Некоторые обычные банки уже заявили, что также будут взимать комиссию со своих клиентов за переводы по номеру мобильного телефона, чтобы на них переложить комиссию ЦБ.