Владимир, , 22:17 — REGNUM Мусорный коллапс может наступить во Владимире 1 января 2020 года. Как сообщила в своём телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова, компания УНР-17 «вывозит с контейнерных площадок все свои контейнеры, намеренно провоцируя мусорный коллапс в праздничные дни».

По заявлению руководителя пресс-службы, «администрация области и региональный оператор в настоящее время принимают всё возможное, чтобы предотвратить последствия действий мусороперевозчика. На опустевшие площадки завозятся новые контейнеры. Процесс их установки займет некоторое время, но будет сделано все возможное, чтобы обеспечить чистоту и порядок во дворах г. Владимира».

Между тем отметим, что с 1 января 2020 года стоимость вывоза мусора для жителей зоны № 2 (города Владимир, Ковров и ЗАТО Радужный, а также Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы) составит около 110 рублей с человека в многоквартирных домах, 114,92 рубля — в частном секторе в городской черте и 107,76 и 100,5 руб. соответственно — с жителей сельской местности. Новым региональным оператором зоны № 2 стала компания «Биотехнологии». При этом, сообщает ПроВладимир, по заявлению перевозчиков, они вынуждены увозить свои контейнеры в соответсвии с требованиями законодательства, но готовы к взаимодействию с региональным оператором.