Тюмень, , 21:15 — REGNUM Новый год большинство тюменцев предпочитает встречать дома. На праздничный стол в среднем им придётся потратить 3 238 рублей, сообщает «Тюменская область сегодня», которое провело опрос читателей.

Около 19% респондентов собираются потратить на новогодний стол до трёх тысяч рублей, 28% — около или более пяти тысяч.

Традиционный новогодний стол тюменской семьи выглядит так: салат «сельдь под шубой» — 170 рублей, салат «оливье» — 369 рублей, гусь запечённый с яблоками — 1899 рублей, баночка красной икры — 340 рублей, бутылка шампанского — 300 рублей.

Мандарины отборные — 109 рублей в сети магазинов «Пятёрочка».

Средний чек на ужин в тюменских кафе 31 декабря с таким же перечнем блюд обойдется в среднем по Тюмени в 5 тыс. рублей с учётом развлекательной программы.