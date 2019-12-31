Москва, , 19:01 — REGNUM Очередное повышение утилизационного сбора, которое, как объявили в Минпромторге, произойдёт в течение 2021 или 2022 года, приведёт к росту цен на автомобили на 3−5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 декабря заявил директор филиалов «АВИЛОН. Mercedes-Benz» Алексей Стариков.

«Без сомнения, повышение утилизационного сбора приведёт к росту цен на новые автомобили. Так, увеличение стоимости Mercedes-Benz составит 3,5%, в целом же по рынку цены вырастут в среднем на 3−5% в зависимости от марки», — заявил Стариков.

При этом будет наблюдаться отложенный эффект на продажи, поскольку на складах осталось достаточно автомобилей 2019 года, на которых повышение утилизационного сбора не отразится, указал он.

«По нашим прогнозам, падение составит до минус 10% по итогам года. В такой ситуации развернуть тренд не смогут даже такие меры господдержки, как программы «первый автомобиль» и «семейный автомобиль». Сейчас очень важно, чтобы государство, импортеры и автодилеры — все игроки рынка объединили свои усилия», — отметил эксперт.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров анонсировал повторную индексацию утилизационного сбора в течение 2021 или 2022 года в целях повышения локализации автопроизводства. Между тем с 2014 по 2019 год из-за роста НДС, повышения утилизационного сбора и инфляции средневзвешенные цены на новые легковые автомобили выросли на 54%.