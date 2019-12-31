Москва, , 18:44 — REGNUM Полеты к МКС на американских кораблях будут стоить для NASA дороже, чем на российских «Союзах», сообщил 31 декабря глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью «России 24».

Рогозин «Я думаю, будет дороже».

Он подчеркнул, что «Союзы» к тому же более эффективны. Глава Роскосмоса отметил, что американские корабли рано сравнивать с «Союзами».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по оценкам NASA, что доставка астронавтов к МКС кораблями компании Boeing обойдётся на 60% дороже, чем при использовании кораблей SpaceX.

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