Тюмень, , 18:32 — REGNUM В Тюменской области с 1 января 2020 года подорожают билеты на пригородные поезда. Индексация тарифов на электрички проводится ежегодно с учетом инфляционных процессов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Тариф устанавливается в размере 26 рублей за поездку на расстоянии до 5 км; 30 рублей — 6−15 км; 49 рублей — 16−25 км; 75 рубля — 26−35 км; 77 рублей — 36−55 км; 224 рубля — 136−200 км.

К примеру, стоимость проезда от станции Утяшево до станции Войновка будет стоить 26 рублей. А стоимость проезда на маршруте Тюмень — Тобольск составит 740 рублей в вагоне первого класса, 480 рублей в вагоне второго класса.