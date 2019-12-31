Киров, , 17:14 — REGNUM В Кировской области предпринимателей больше всего привлекает потребительский рынок, где они составляют конкуренцию крупным и малым организациям торговли. Такие данные приводит Кировстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным ведомства, доля индивидуальных предпринимателей, которые сбывают товары вне рынков и ярмарок, в обороте розничной торговли региона за 11 месяцев составила 21,3%. В целом в сфере торговли заняты 24% индивидуальных предпринимателей

В Кировстате со ссылкой на итоги проведённого в сентябре 2019 года отмечают, что розничной торговлей занимались более 6 тыс. индивидуальных предпринимателей. Из них 74% торговали непродовольственными товарами, 26% — продуктами питания. В сентябре выручка от продажи товаров составила 3,2 млрд рублей, в расчёте на одного предпринимателя — 528,3 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировской области доходы населения растут, при этом жители стремятся накапливать сбережения в банках и погашать кредиты. В расчёте на душу населения доходы в январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в среднем выросли на 7,3% и достигли 22 546 рублей за месяц, реальные денежные доходы увеличились на 2%.

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