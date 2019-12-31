Москва, , 16:43 — REGNUM Международные резервы России за неделю увеличились на $0,8 млрд, или на 0,1%, и по состоянию на 27 декабря составили $549,8 млрд.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «вследствие покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и положительной переоценки».

Напомним, на начало декабря, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов страны иностранная валюта составляла $425,58 млрд, специальные права заимствования — $6,67 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,89 млрд, монетарное золото — $105,90 млрд.