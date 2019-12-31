Минск, 31 декабря 2019, 16:40 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с председателем правительства России Дмитрием Медведевым и министром энергетики России Александром Новаком по вопросу поставок российской нефти и газа. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Сообщается, что в ходе разговора стороны обменялись поздравлениями и теплыми пожеланиями в связи с наступающим Новым годом.
Однако стороны вынуждены были констатировать, что никаких контрактов, регламентирующих работу в нефтегазовой сфере, на 1 января заключено не было.
В итоге Лукашенко смог договориться с Медведевым и Новаком об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Белоруссию.
Напомним, что ранее Лукашенко поручил руководству нефтхимического комплекса Белоруссии прервать переговоры с российскими хозяйствующими субъектами и искать альтернативные источники поставок нефти.