Минск, , 16:40 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с председателем правительства России Дмитрием Медведевым и министром энергетики России Александром Новаком по вопросу поставок российской нефти и газа. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Сообщается, что в ходе разговора стороны обменялись поздравлениями и теплыми пожеланиями в связи с наступающим Новым годом.

Однако стороны вынуждены были констатировать, что никаких контрактов, регламентирующих работу в нефтегазовой сфере, на 1 января заключено не было.

В итоге Лукашенко смог договориться с Медведевым и Новаком об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Белоруссию.

Напомним, что ранее Лукашенко поручил руководству нефтхимического комплекса Белоруссии прервать переговоры с российскими хозяйствующими субъектами и искать альтернативные источники поставок нефти.