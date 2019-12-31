Москва, , 16:27 — REGNUM Потребительские цены в России в 2019 году выросли в среднем на 3%. Такую предварительную оценку приводит 31 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Отмечается, что более точные данные ведомство представит 10 января после получения окончательных данных по росту потребительских цен на товары и услуги в декабре.

Напомним, по итогам ноября Росстат оценивал инфляцию в стране с начала года в 2,7%.

В середине декабря Банк России по итогам заседания совета директоров понизил свой прогноз по инфляции в 2019 году до 2,9−3,2%.

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