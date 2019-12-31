Чанша, Китай, , 16:23 — REGNUM Объем внешней торговли центральной китайской провинции Хунань взлетел на 46,2% за последние 11 месяцев 2019 года, сообщает 31 декабря агентство Синьхуа.

Провинция Хунань достигла объема внешней торговли в размере 329,35 млрд юаней (около $56,4 млрд), продемонстрировав самый высокий уровень роста среди всех регионов Китая.

Согласно статистике местного департамента коммерции, экспорт региона взлетел на 60,6% в годовом исчислении до 277,02 млрд юаней в период с января по ноябрь текущего года, что также является первым показателем по всему Китаю. Импорт вырос на 20,4% до 115,35 млрд юаней, показав четвертый показатель среди всех регионов страны.