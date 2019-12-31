Чебоксары, , 16:22 — REGNUM Чувашское УФАС привлекло к административной ответственности общество «МВК «Экоцентр» за непредставление информации по требованию антимонопольного органа. Компании назначен штраф, сообщили ИА REGNUM в антимонопольном ведомстве.

В УФАС поясняют, что за непредставление документов, затребованных во время проведения внеплановой выездной проверки, общество привлечено к административной ответственности в виде 50 тыс. рублей штрафа. Антимонопольщики отмечают, что непредставление документов «препятствует эффективному осуществлению» «полномочий по рассмотрению обращений».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году по итогам открытого конкурсного отбора ООО «МВК «Экоцентр» был присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чувашии. В апреле 2018 года между регоператором и минстроем республики было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО.

Напомним, осенью 2019 года УФАС привлекло общество к административной ответственности в виде 731 280 рублей штрафа. По мнению антимонопольщиков, компания заключила «по ненадлежащей цене» договоры с перевозчиками на сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

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