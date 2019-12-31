Москва, , 16:21 — REGNUM Потребительские цены в России в декабре 2019 года выросли в среднем на 0,4%. Такую предварительную оценку приводит 31 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Отмечается, что окончательные данные об инфляции в декабре ведомство представит на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг 10 января 2020 года.

Напомним, инфляция в России в ноябре составила 0,3%, в октябре — 0,1%. В сентябре была зафиксирована дефляция в размере 0,2%.