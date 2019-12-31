Ульяновск, , 16:08 — REGNUM В Ульяновской области за пять лет в рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется обновить и привести в нормативное состояние 86 медицинских учреждений. Кроме того, до 2024 года власти обещают решить вопрос в части обеспечения больниц диагностическим оборудованием. Об этом сообщает региональный минздрав.

Капитальный ремонт планируется провести в 38 поликлиниках и поликлинических отделениях 16 детских учреждений. Они будут приведены в нормативное состояние за пять лет.

По словам министра здравоохранения региона Сергея Панченко, в рамках программы будет решён вопрос, касающийся диагностического оборудования: до 2024 года планируется поставить в медицинские организации 21 эндоскопическую установку, бронхоскопы, гастроскопы, колоноскопы, 132 аппарата для функциональной диагностики; в планах — приобретение 32 аппаратов лучевой диагностики, маммографов, флюорографов, рентген аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области определили основные направления программы модернизации первичной медико-санитарной помощи. Она включает в себя несколько направлений — в частности, строительство новых объектов, приведение в нормативное состояние действующих учреждений, обеспечение транспортной доступности и снятие кадрового дефицита.

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