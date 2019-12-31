Шэньчжэнь, Китай, , 16:03 — REGNUM SF Airlines стала крупнейшим китайским грузоперевозчиком с самой обширной воздушной сетью по 65 направлениям, сообщает 31 декабря агентство Синьхуа.

Авиакомпания эволюционировала до среднего авиаперевозчика с в общей сложности 58 грузовыми авиарейсами к своему десятому дню рождения. Компания со штаб-квартирой в Шэньчжэне провинции Гуандун на юге Китая, является авиационным подразделением гиганта экспресс-доставки SF Express.

Первым своим маршрутом компания связала город Шэньчжэнь на юге страны и город Ханчжоу в провинции Чжэцзян на востоке страны 31 декабря 2009 года. Перевозчик стал первой в Китае грузовой авиакомпанией.

За последние 10 лет воздушный флот компании перевез 2,5 тонны грузов, налетав почти 330 тыс. часов по всему миру. В 2018 году гражданская авиация Китая перевезла 7,38 млн тонн грузов, что на 4,6% больше, чем годом ранее.

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