Пекин, , 12:05 — REGNUM Над способами, которые применил Китай в достижении мощнейшего экономического рывка, задумывается множество экспертов. В чем особенность примененной Пекином экономической стратегии и почему этот опыт не удается перенять, используя простое копирование, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Особенно впечатляет рост китайской экономики на фоне кризисов, терзающих весь остальной мир. Китай не только ухитряется наращивать собственную мощь, но еще и сохраняет при этом множество социалистических атрибутов. Многие, прежде всего в постсоветских странах, хотели бы воспроизвести китайский опыт у себя, но, как показывает практика, простым повторением использованных Китаем приемов повторить экономическое чудо КНР не удается.

Возможно, секрет состоит в умелом лавировании, продемонстрированном Китаем, между усилением поддержки госпредприятий и созданием условий для процветания частного сектора. С 2000 по 2014 год продолжался период большего сосредоточения Китая на первой фазе, когда государственный сектор обеспечивал 63% ВВП и 80% налоговых поступлений в бюджет. Более 20 китайских госкорпораций вошли в число крупнейших мировых ТНК, а на вырученные деньги муниципальные власти развивали социальный сектор, освобождая от соцобязательств сами корпорации.

Частный сектор при этом долгое время оставался в тени, обеспечивая всего 10% занятых в бизнесе. Но китайские 10% в абсолютном значении — это в 1,35 раза больше, чем, например, полное число экономически активных граждан в России. Так что «небольшое» количество китайских частников давало ощутимое экономическое преимущество. А вот теперь настало время «переключения приоритетов», и ставка на дальнейший рост делается в Китае на выращивание внутреннего рынка, собственного среднего класса и, разумеется, выведение на передовые позиции частного сектора.

Каких успехов удалось добиться и что запланировано, читайте в статье: Десять лет, которые изменили Китай

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