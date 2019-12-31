Рига, , 15:30 — REGNUM С 14-го января 2020 года в Службе государственных доходов (СГД) Латвии начнёт работу робот — виртуальный консультант Том. Об этом пишет портал Dienas Business.

По данным журналистов, задачей налогового консультанта станет отвечать на вопросы посетителей. Том способен самообучаться в процессе работы. С 14 января жители Латвии смогут не только общаться с Томом по вопросам налогов, но и выставлять его работе оценки.

Отмечается, что программная разработка сделана на платформе государственного управления Hugo. lv совместно с Центром культуры информационных систем и компанией Tilde.