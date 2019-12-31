Рига, , 15:24 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Латвии планирует в 2020 году продолжить реализацию программы льготного налогообложения для сезонных рабочих. Об этом пишет портал LSM.

Журналисты отмечают, что речь идёт о сниженной, 15% (против обычных 20%) ставке подоходного налога для этой категории трудящихся. За время действия программы количество зарегистрированных налогоплательщиков выросло на 25%, а количество фермерских хозяйств в ней участвующих с 90 до 230.

Напомним, данная программа в Латвии начала действовать в 2014 году. Минимальная ставка оплаты труда в стране составляет 70 евроцентов в час. В 2019 количество работников получивших расчёт по сниженной ставке подоходного налога в сельском хозяйстве выросло на 33% и составило 3340 человек. Средний доход этих работников в день равнялся 27 евро.

Количество дней, которые человек может проработать в статусе сезонного рабочего, не должно превышать 65, а его зарплата не может превышать 3000 евро.

По мнению представителей министерства, такой подход помогает снизить нелегальную занятость в сельском хозяйстве.