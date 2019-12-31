Рига, , 15:19 — REGNUM Базовая ставка для расчёта пенсии в Латвии с начала 2020 г. составит 80 евро, для инвалидов детства она будет равняться 122,69 евро. Об этом пишет портал Mixnews.lv.

По данным журналистов, пенсии инвалидов I группы вырастут до 196,3 евро со 170 евро сегодня.

Самым объёмным, по словам министра Благосостояния Латвии Рамоны Петравичи, будет повышение пенсий для лиц с рабочим стажем 45 лет и выше.

По его словам, их пенсии будут проиндексированы на 9,77%. У тех же, чей рабочий стаж не превысил 29 лет, пенсии вырастут на 7,19%, при стаже 30−39 на 8,05%, в диапазоне 40 — 44 года повышение составит 8,91%, отметил он.