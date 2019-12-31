Москва, , 14:57 — REGNUM Завершая 2019 год в целом бодро, нефтяные котировки ещё вполне способны на тонком предновогоднем рынке по инерции подниматься, тестируя на устойчивость новые высоты в области $67−68 по Brent и $62−63 по американским сортам WTI, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

«Однако возможность пройти или тем более закрепиться выше — становится уже чисто делом случая, так как в любой момент могут активизироваться спекулянты, стремящиеся снять немалую заработанную за декабрь прибыль, а заказчики реальных поставок пока не станут спешить с заведомо дорогими покупками.

Так что ещё выше цены может протащить, пожалуй, лишь волна срыва защитных «стоп-лоссов» на счетах тех немногих, кто рисковал в последние недели поставить против рынка на продажу, на коррекцию.

Адекватные участники нефтяного рынка осторожны и должны помнить, как взлетев ровно до этих уровней в сентябре — в день атаки дронов на саудовские месторождения, цены держались затем методично ниже сразу и потом всё время, ещё и опускаясь моментами до $56 по Brent и до $51 по WTI.

С декабря ОПЕК+ удалось хорошо поддержать цены снизу, но увы, высота роста определяется сейчас не объёмами предложения, а оценками будущего спроса, которые очень разнятся.

Торговая сделка США-Китай резко ослабила, но не ликвидировала опасения глобальной экономической стагнации, а релиз данных по запасам сырой нефти 27 декабря от EIA оказался хорош (-5.47 млн баррелей за неделю).

Но вышел релиз на фоне противоречивой динамики без выраженной тенденции по запасам в последние 10 недель, и при наличии устойчивых излишков всё это время по бензину ограничивает в аппетитах «бычий» напор по нефтяным фьючерсам», — полагает эксперт.

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