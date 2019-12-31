Москва, , 14:58 — REGNUM Объявление о продаже ГАЗ-14 «Чайка» бывшего генсека ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева за 8,3 млн рублей появилось на сайте Drive2.ru.

Раритетная «Чайка» вишневого цвета была выпущена в 1976 году. Порядковый номер шасси машины 000001. Она была подарена Брежневу на его 70-летие Горьковским автозаводом. Затем на этом авто возили Валентину Терешкову, политиков и звезд эстрады.

Нынешний владелец приобрел автомобиль в 2011 году. Пробег «Чайки» составляет 72 500 км. Под капотом бензиновый двигатель на 5,5 л мощностью 220 л. с. При этом привод у автомобиля задний.

Напомним, на аукционе RM Sotheby's продадут копию одного из первых автомобилей Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 под прозвищем «Красная свинья».

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