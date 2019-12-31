Москва, , 14:51 — REGNUM Российская валюта завершает уходящий 2019 год с боевым настроем, расположившись на максимальных с середины 2018 года уровнях, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Доллару, который едва удержался над отметкой 61,50 руб., теперь предстоит преодолеть намело уровней сопротивления на пути вверх, чтобы сократить понесенные в декабре потери.

На данном этапе рубль укрепляется за счет сочетания слабости доллара, высоких цен на нефть и оптимизма в сегменте рисковых активов в целом. Вопрос в том, сохранится ли такая устойчивость «россиянина» в наступающем году.

Это будет зависеть от множества факторов. В роли медвежьих рисков для нашей валюты выступят потенциальное возобновление напряженности в торговых отношениях США и Китая, утрата восходящего импульса на рынке нефти и снижение котировок, которые сейчас находятся на максимальных с сентября уровнях, а также рост доллара в случае угасания интереса к риску.

Также важно учитывать тот факт, что в уходящем 2019 году рубль, как и его коллеги по развивающимся рынкам, получал приличную поддержку со стороны ключевых мировых Центробанков, которые дружно смягчали монетарную политику.

В 2020 году монетарные власти могут занять выжидательную позицию, чтобы оценить эффект от уже принятых мер. Таким образом, уход этого фактора со сцены может несколько ослабить позиции рубля и при условии отсутствия санкционных и других шоков средний курс доллара может составить около 64−66 руб.», — считает эксперт.

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