Вашингтон, , 15:04 — REGNUM Опрос относительно создания сверхбезопасных и защищенных от землетрясения тоннелей для электрокаров провёл глава Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter.

В опросе было несколько вариантов ответов: «за» строительство таких тоннелей, «возможно» и «нет, мне нравятся обычные дороги». Всего в опросе участвовало 1,5 млн человек. Из них 66% проголосовали за строительство тоннелей, 18% выбрали вариант «возможно» и лишь 16% посчитали, что лучше передвигаться по обычным автодорогам.

По идее основателя Tesla, супербезопасные, сейсмостойкие тоннели под городами могут помочь в решении вопроса пробок. При этом тоннели являются не заменой, а дополнением к обычным дорогам.

«Действительно, просто подземная дорога, но ограниченная EV (от всех автомобильных компаний). Это не заменяет другие решения, например, легкорельсовый, а дополняет их», — комментирует свой опрос Маск.

Напомним, компания Tesla планирует снизить стоимость электрокаров Model 3, произведённые в Китае на 20% и выше. Для этого автопроизводитель повысит локализацию своего производства.

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