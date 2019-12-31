Бишкек, , 14:48 — REGNUM Мэрия столицы Киргизии потратила 10 млн 980 тысяч сомов (9 млн 760 тысяч рублей) на приобретение шести спецмашин для городской станции «скорой медицинской помощи», передает «Kaktus.media».

Переданные медикам специализированные автомобили российского производства класса «А» на базе Lada, оснащенные лечебно-диагностическим оборудованием, предназначены для педиатрических бригад «скорой помощи».

В муниципалитете отметили, что сейчас в Бишкеке работают 46 машин «скорой медицинской помощи». Городские власти намерены закупать для нужд медиков до восьми машин «скорой помощи» ежегодно до тех пор, пока их общее количество не будет доведено до 100 единиц.

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