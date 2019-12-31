Москва, , 14:28 — REGNUM В автопарке России больше всего иномарок бренда Toyota. Об этом 31 декабря сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По данным специалистов сайта, на начало второго полугодия 2019 года в РФ насчитывалось порядка 3,16 млн легковых машин Toyota.

На втором месте этого списка автомобили южнокорейской компании KIA. Их количество на указанную дату составляло около 2,03 млн единиц. Тройку лидеров замыкает бренд Nissan. Машин этой автокомпании насчитывалось в начале второго полугодия — 1,91 млн единиц.

На четвёртом и пятом местах соответственно французская марка Renault (1,85 млн ед.) и южнокорейская Hyundai (1,84 млн ед.).

Стоит отметить, что модели иностранных брендов занимает 60,6% в объеме всего парка легковых машин в России. Всего же парк легковушек в нашей стране на начало второго полугодия этого года насчитывает 42,07 млн автомобилей.

Напомним, с 10 января 2020 года компания Toyota начнёт отзывную кампанию 1380 машин с китайского авторынка. Под отзыв попало 723 машины Alphard Hybrid и 657 автомобилей Vellfire Hybrid. На автопредприятии сообщили, что в этих автомобилях установлен дефектный механизм аварийного запирания на ремнях безопасности. Это создает риск при ДТП для пассажиров машины.

Читайте также: Компания Toyota доработает систему стабилизации для RAV4