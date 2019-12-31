Москва, , 14:19 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» в конечном итоге будет достроен и введён в эксплуатацию. Об этом сегодня, 31 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля отметил, что введённые США санкции немного сместили сроки реализации проекта, но трубопровод хоть и с опозданием, но будет введён в действие.

«Все мощности для этого есть», — подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства воздержался от комментариев по поводу возможных санкций в отношении швейцарской компании Allseas, которая прекратила работы по строительству «Северного потока — 2». Однако отметил, что решение Allseas о выходе из российского проекта не помешает его реализации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании. Такое решение было принято после вступления в силу американских санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Позднее в компании заявили, что окончательно отказались достраивать трубопровод и направили трубоукладчики на строительство другого объекта.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что «Северный поток — 2» может быть завершён российской стороной даже без участия иностранных подрядчиков.

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