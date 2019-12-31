Москва, , 14:16 — REGNUM Главной неудачей уходящего 2019 года для России стал низкий рост экономики, заявил 31 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если говорить о главной неудаче, то, наверное, это то, что темпы роста пока остаются скромным», — сказал он.

По словам представителя Кремля, главным достижением 2019 года является то, что удалось переломить тенденцию на снижение благосостояния граждан РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране удалось сохранить макроэкономическую стабильность, рост промышленного производства в 2018 году составил 3%, безработица на низком уровне находится — 4,6%, а инфляция — на уровне 3,6%.

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