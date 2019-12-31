Москва, , 14:07 — REGNUM Повышение цен на лекарства в России по итогам 2019 года составило порядка 4,6−4,7%. Такие цифры привела министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщается на сайте Минздрава РФ.

Читайте также: Названы самые нужные лекарства в домашней аптечке

По её словам, число наименований лекарственных препаратов увеличилось до 14,5 тыс. штук. Также Минздрав пересмотрел нижний сегмент стоимости лекарств.

«Если раньше рассматривались и устанавливались как бы льготные цены для препаратов ниже 50 руб., сейчас эта граница повышена до 100 руб.», — уточнила Скворцова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России (28%) в месяц тратят на лекарства 1−3 тыс. рублей.

Подробнее: Жители России рассказали, сколько денег тратят на лекарства