Минск, , 14:00 — REGNUM Правительство Белоруссии уделяет большое внимание реализации лозунга «государство для народа». За несколько часов до наступления Нового года опубликовано несколько постановлений социально-фискальной направленности.

Министерство по налогам и сборам решило, что с 1 января потребители табачной продукции в Белоруссии должны платить больше. Дорожает импортная подакцизная продукция, квоты на ввоз которой распределяются между несколькими избранными игроками рынка (среди них известная «Беларусьторг»).

Продукция государственной гродненской табачной фабрики тоже дорожает. Причём повышаются цены на марки сигарет среднего и «эконом"-сегментов. Продукция частной компании «Табак-инвест», хозяин которой особо приближён к руководству постсоветской республики, также повысила цены на почти все марки производимых ею сигарет.

Совмин тем временем принял постановление №933 и с 1 января 2020 года повысил цены на газ, тарифы на отопление и электроэнергию. Не осталась в стороне и президентская администрация: Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ № 490 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2020 год».

«Жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг повысятся в пределах пяти долларов», — сказано в официальном комментарии.

Кроме того, с нового года дорожают услуги коммунального транспорта. О повышении платы за проезд в наземном транспорте и метро минчан уже известили.

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Белоруссии с 1 января повышает цены на услуги ЖКХ