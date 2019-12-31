Пекин, , 13:58 — REGNUM Китай намерен потратить 800 млрд юаней (около $114,36 млрд) на строительство железных дорог в 2020 году, сообщили в Министерстве транспорта КНР.

Порядка 1,8 трлн юаней должно быть потрачено на строительство дорог и водных путей в Поднебесных, а также около 90 млрд юаней будет выделено на сектор гражданской авиации.

Китай планирует покрыть более 98% сельских территорий сетями транспортной доставки. Инвестиции Китая в основные фонды транспортного сектора в 2019 году, по оценкам Министерства транспорта КНР.