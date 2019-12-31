Владикавказ, , 13:54 — REGNUM В столице Северной Осетии открылся первый в республике центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Он разместился в здании бизнес-инкубатора по улице Шмулевича. Центр призван оказывать помощь бизнесменам по принципу «одного окна», сообщили ИА REGNUM 31 декабря в пресс-службе главы и правительства региона.

Руководитель республики Вячеслав Битаров, принявший участие в торжественной церемонии открытия центра, выразил уверенность, что он окажет ощутимое влияние на развитие малого и среднего предпринимательства. Здесь будут оказывать услуги и тем, кто уже ведется свой бизнес, и тем, кто только планирует открывать свое дело.

На одной площадке в центре можно будет получить консультацию и услуги специалистов Фонда поддержки предпринимательства, Фонда кредитных гарантий, Корпорации инвестиционного развития республики, аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей. Кроме того, в центре «Мой бизнес» будут работать отделение МСП-банка и Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий.