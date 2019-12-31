Москва, , 14:04 — REGNUM Договорённости о поставках нефти и газа между Россией и Белоруссией пока не достигнуты, однако связанные с этим риски преувеличивать не стоит. Об этом заявил 31 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что днём ранее главы двух государств долго обсуждали газовые и нефтяные вопросы. Песков призвал не обсуждать «апокалиптических сценариев» развития событий, отвечая на вопрос о вероятности прекращения транзита российской нефти через Белоруссию с наступлением 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили вопросы поставок российских нефти и газа и договорились поручить правительствам согласование контрактов. Если до 1 января вопросы не будут решены, Москва и Минск примут компромиссный промежуточный вариант условий поставок.

Читайте также: Путин и Лукашенко договорились о промежуточном соглашении по нефти и газу

А также: Россия 1 января может остановить поставки нефти в Белоруссию — Reuters