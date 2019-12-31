Рига, , 13:50 — REGNUM Занимающиеся торговлей рыбопродукции предприниматели в Латвии с 30 января по 30 июня 2020 года смогут получить финансирование на развитие бизнеса в Европейском фонде моря и рыбного хозяйства на общую сумму 1,5 млн евро. Об этом пишет портал Diena.lv.

Журналисты отмечают, что в Латвии подать заявку на финансирование можно через Службу поддержки сельского хозяйства (LAD). Этот проект станет восьмым по счёту для ЕС.

Максимальный срок рассмотрения со дня подачи заявки один год.