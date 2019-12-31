Москва, , 13:40 — REGNUM Вылет рейса авиакомпании Руслайн из московского аэропорта «Внуково» в Йошкар-Олу задерживается из-за неблагоприятных погодных условий в марийском аэропорту. Об этом информирует сообщество «Авиация в Марий Эл».

Уточняется, что пассажирами рейса являются представители паблика «Марий Эл онлайн». По их данным, самолет должен быть вылететь ещё накануне вечером в 18:00 мск. Однако сначала рейс отложили до 6:00 31 декабря, затем до 9:00. Пассажирам объявили, что проблемы именно в принимающем рейс аэропорту: не почищена взлетно-посадочная полоса.

В настоящее время, согласно данным онлайн-табло аэропорта «Внуково» вылет рейса намечен на 15:50 мск, прибытие в Йошкар-Олу ожидается в 17:05 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение между Москвой и Йошкар-Олой возобновилось летом 2019 года после 3,5-годичного перерыва. Глава Марий Эл Александр Евстифеев говорил, что реконструкция ВПП произойдет позднее — примерно через 1,5 года. Запустить перелеты удалось только со второй попытки из-за затягивания сроков необходимого для возобновления авиасообщения ремонта полосы.

Работы по развитию аэропортового комплекса Йошкар-Олы могут включить в комплексный план модернизации расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.