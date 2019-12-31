Минск, , 13:23 — REGNUM Совмин Белоруссии постановлением №933 от 28 декабря с 1 января 2020 года повысил цены на газ, тарифы на отопление и электроэнергию. Об этом говорится в опубликованном сообщении правительственной пресс-службы.

Цена на газ для обладателей приборов учёта при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов составит в отопительный период с 1 января по 31 мая включительно — 0,1205 бел. руб. за кубометр, что на 5,4% больше нынешнего тарифа и в долларовом эквиваленте составляет примерно $0,6. В дальнейшем она вырастет на 6,8% и составит с 1 июня по 31 декабря включительно 0,1271 бел.руб. (примерно $0,65).

«В летний период газ будет стоить Br0,4213 за кубометр, — уточнили в правительстве. — При отсутствии индивидуальных газовых приборов цена составит Br0,4213 за кубометр газа независимо от сезона».

Установлены разные тарифы для жилья со счётчиками газа и без, различным оборудованием, с газоснабжением и горячим отоплением и без такового. Также повышены цены для потребителей сниженного газа. Газовый баллон весом 21 кг с нового года будет стоить 17 белорусских рублей (примерно $8,5).

Электричество тоже будет отпускаться по разным ценам для разных категорий потребителей. В частности, одноставочный тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, где есть электроплиты, составит 0,1616 бел.руб. за 1 кВт•ч. Есть также дифференцированный тариф в зависимости от времени потребления электричества.

Тарифы на коммунальные услуги, «обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание», также вырастут. При этом обоснования расчётов чиновниками не приводится.

За 1 Гкал тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с начала 2020 года придётся платить 92,25 бел. руб. (более $46). За 1 куб. метр природного газа придётся платить 0,4421 бел.руб. (более $0,22) тем, у кого есть счётчики его потребления.

Без счётчиков 1 куб. метр газа, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя, тариф составит 3,54 бел. руб. с одного проживающего в месяц, при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения — 10,17 бел.руб., а при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя — 5,75 бел.руб.«За 1 кВт∙ч электроэнергии одноставочный тариф составит Br0,2090, дифференцированный тариф по двум временным периодам во время минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) — Br0,1463, максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) — Br0,4180», — проинформировала правительственная пресс-служба.

Напомним, цена на российский газ для Белоруссии в 2019 году была снижена до $127 за тысячу кубометров.

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Также напомним, в 2020 году будет запущена БелАЭС, которую строит «Росатом» на кредитные деньги правительства РФ. Совмин Белоруссии давно анонсировал рост тарифов для населения в связи с запуском атомной электростанции.