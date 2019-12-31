Каир, , 13:30 — REGNUM В Египте были на 24% снижены тарифы на потребление газа. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальное сообщение Управления по регулированию природного газа Египта (GASREG).

В соответствии с заявлением, опубликованном на веб-сайте ведомства, тариф был снижен до 0,29 долларов США за британскую тепловую единицу BTU (0,000293 кВт) в месяц.

По информации журналистов агентства, в августе 2018 года в Египте была впервые установлена плата за потребление газа, которая составила $0,38 за британскую тепловую единицу в месяц.