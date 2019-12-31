Москва, , 13:05 — REGNUM В России урожайность зерна в 2019 году составила 26,6 центнера с гектара убранной площади, что на 4,7% выше, чем в прошлом году, когда этот показатель составил 25,4 ц/га, свидетельствуют данные Росстата.

В текущем году в России, по предварительным данным, было собрано 120,7 млн тонн зерна, в 2018 году — 113,25 млн. В 2016 году было собрано 120,67 млн тонн, однако урожайность тогда составила 26,2 ц/га.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета, посвященном развитию АПК заявил, что российский урожай зерновых по итогам уходящего, 2019 года составит около 121 млн тонн. Экспорт аграрной продукции по итогам уходящего года может превысить сумму $24 млрд.

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