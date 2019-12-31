Нижний Новгород, , 13:03 — REGNUM В Нижегородской области, которая вошла в число 19 регионов, где с 1 января начнет действовать особый налоговый режим для самозанятых, с этим статусом прошли регистрацию 68 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ФНС (Федеральной налоговой службы).

Из них основная часть занимается репетиторством — 43 человека, 10 человек осуществляют уход за лицами, которые в нём нуждаются, 7 самозанятых ведут деятельность по уборке и домашнему хозяйству, 8 человек одновременно оказывают несколько услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России назвали причины, почему зарегистрировались в качестве самозанятых. Самая распространенная причина — самореализация и желание заниматься любимым делом, показал опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Вторая причина — возможность самостоятельно планировать нагрузку и оставлять большее количество свободного времени на семью и хобби, третья — нежелание иметь проблемы с законом и быть пойманным из-за неуплаты налогов.