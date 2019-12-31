Сеул, , 12:54 — REGNUM В третьем квартале 2019 года Банк Южной Кореи продал $2,87 млрд для стабилизации валютного рынка. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ЦБ.

Известно, что продажа долларов свидетельствует о том, что власти страны сосредоточены на укреплении воны.

Специалисты отмечают, что в июле-августе в стране наблюдался рост обменного курса. Он был вызван торговым конфликтом между США и Китаем, а также экспортными ограничения со стороны Японии.

По состоянию на начало августа курс воны к доллару составил 1 200 вон (~$1), однако к 6 августа он вырос до 1 223 вон (~$1). По состоянию на 30 декабря курс составляет 1 215,3 вон (~$1)

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой половине года ЦБ Южной Кореи продал $3,8 млрд для стабилизации валютного рынка.