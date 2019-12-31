Москва, , 12:52 — REGNUM Затянувшиеся переговоры Москвы и Минска об условиях поставок российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии в 2020 году могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

«Полный объем поставок по графику уже точно не выйдет, а поставят ли в январе хоть что-то, зависит от переговоров», — сказал один из источников.

Отмечается, что в случае остановки поставок нефти Белоруссии российским нефтекомпаниями придется перераспределить порядка 2 млн т на другие маршруты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщили, что в случае, если до 1 января стороны не успеют решить данные вопросы согласно достигнутым договорённостям, правительствами двух стран будет выработан компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в Белоруссию, который будет действовать до принятия конечного решения президентами.

Сообщалось, что при необходимости президент России Владимир Путин и Лукашенко встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января.

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